Foto: The Nation

BANGKOK: Bei dem tödlichen Angriff militanter Hamas-Kämpfer auf Israel wurden ein thailändischer Staatsbürger getötet und 11 Thailänder als Geiseln genommen, gab Thailands Premierminister Srettha Thavisin bekannt. Die von der Hamas geführten Angriffe am Samstag haben Hunderte von Toten gefordert.

Der Premierminister teilte Reportern am Sonntag (8. Oktober 2023) mit, dass der israelische Botschafter in Thailand ihn am Sonntag um 04.00 Uhr morgens über die Lage informiert habe. Er sagte, dass noch nicht bekannt sei, wo die Thailänder als Geiseln festgehalten würden.

Nach Angaben des thailändischen Arbeitsministeriums stammten zwei thailändischenArbeiter im Alter von 36 und 39 Jahren aus der Provinz Udon Thani. Dem Ministerium war auch bekannt, dass ein thailändischer Arbeiter in Mishmeret, einer landwirtschaftlichen Gemeinde in Zentralisrael, verletzt wurde, nachdem er von den Militanten angeschossen worden war.

Srettha erklärte, dass die Königlich Thailändische Luftwaffe bereit sei, die im jüdischen Staat lebenden thailändischen Staatsbürger mit einem C-130-Flugzeug zu evakuieren, dass Israel jedoch seinen Luftraum geschlossen habe.

Nach dem massiven Überraschungsangriff von Terroristen aus dem Gazastreifen am Samstag hatte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu den Notstand ausgerufen und erklärt, dass sein Land sich im „Krieg“ mit der Hamas befinde.

Srettha sagte, dass er nun daran arbeite, thailändischen Bürgern zu helfen, die in der Kampfzone gestrandet sind. Er fügte hinzu: „Sie [Anm. d. Red.: die Thailänder] sind unschuldige Menschen, die nicht an Feindseligkeiten beteiligt sind.“

Er äußerte sich auch besorgt darüber, dass es keine Möglichkeit gibt, Thais in ihre Heimat zurück zu transportieren. Das Flugzeug der Königlichen Thailändischen Luftwaffe könne lediglich 423 Personen befördern, die Zahl der Thais in Israel belaufe sich jedoch auf rund 25.000, von denen sich schätzungsweise 5.000 im Konfliktgebiet aufhalten. Am Sonntagnachmittag wird eine Sitzung der zuständigen Behörden stattfinden.

Srettha fügte hinzu, dass Außenminister Parnpree Bahiddha-Nukara seine geplante Reise in viele asiatische Länder vom 8. bis 12. Oktober verschoben habe.