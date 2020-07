1.-August-Feier beim „Schwiizer“ Metzger

HUA HIN. Auch in dieses Jahr wird beim „Schwiizer“ Metzger Hans am Samstag, 1. August ab 17.00 Uhr wieder der Schweizer Nationalfeiertag gefeiert.

Die Gäste dürfen sich auf eine gesellige Stimmung freuen, unter anderem mit Lagerfeuer, Cervelat-Grillen, Alphorn-Klängen sowie einem reichhaltigen Schweizer Buffet mit Dessert und Kaffee unter dem Motto „Zum halben Preis, dafür doppelt so lustig“. Dazu gibt es beste Schweizer Musik zum Tanzen und Live-Stimmung auf der Leinwand. Der Teilnahmepreis, einschließlich Buffet, beträgt 450 Baht pro Person. Alkohol und Spirituosen werden je nach Konsum einzeln berechnet.

Die Feier findet unter Beachtung der Corona-Schutzmaßnahmen statt. Zum jetzigen Zeitpunkt umfassen die Auflagen, dass max. vier Personen an einem Tisch sitzen dürfen und die Gesamtteilnehmerzahl 50 Personen nicht übersteigt. Sollten dies Beschränkungen bis zum Veranstaltungstermin bestehen bleiben und sich mehr als 50 Personen anmelden, zieht Hans in Betracht, am Sonntag, 2. August einen Zusatztermin anzubieten. „Es darf nicht sein, dass durch diese Beschränkungen einzelne Schweizer/-innen auf diesen Anlass verzichten müssten“, erklärt der sympathische Auswanderer-Metzger gegenüber dem Magazin DER FARANG.

Anmeldungen werden ab sofort telefonisch unter der Rufnummer 085-266.0714 und per E-Mail entgegengenommen.

Swiss Europe Butcher Restaurant, Soi 102. Standort auf Google Maps.