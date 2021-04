Von: Redaktion DER FARANG | 05.04.21

Foto: The Nation

NAKHON PATHOM: Erstmals haben thailändische Tierärzte bei einem Elefanten einen 1,7 kg schweren Gallenstein entfernt.

Nach Angaben der Veterinärmedizinische Fakultät der Kasetsart-Universität in der Provinz Nakhon Pathom war es erst der zweite Fall weltweit, dass ein Gallenstein erfolgreich aus einem Elefanten entfernt wurde. „Das erste Mal hatten wir eine ähnliche Operation an Kham Moon, einem 45-jährigen männlichen Elefanten, durchgeführt", sagte Assoc. Prof. Dr. Nikorn Thongthip. Der Fall des 50-jährigen Elefantenweibchens Sai Thong sei jedoch anders, da die Ärzte einen großen Gallenstein mit einem Gewicht von 1,7 kg entfernen mussten. Bei Kham Moon waren es 162 kleine Gallensteine mit einem Gesamtgewicht von 8 kg.

Sai Thong wurde am 28. März zur Universität gebracht, nachdem sie an Bauchschmerzen, Appetitlosigkeit und Unfähigkeit zu urinieren litt. Veterinäre diagnostizierten, dass sie Gallensteine hatte, weil sie Wasser aus einer Quelle mit hohem Kalkgehalt getrunken hatte. Die Operation fand am 30. März statt und die Tierärzte brauchten etwa sechs Stunden, um den 12 x 16 cm großen und 1,7 kg schweren Gallenstein zu entfernen.

„Der Erfolg dieser Operation ist nicht nur ein großer Schritt für thailändische Veterinäre, sondern auch ein wichtiger Meilenstein in der Behandlung von Elefanten in der weltweiten Tierärzteschaft", so Nikorn. Viele ausländische Institute hätten ihn kontaktiert, um das Wissen über die Behandlung großer Tiere mit anderen Tierärzten auf der ganzen Welt zu teilen.