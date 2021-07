BANGKOK: 1,54 Millionen Dosen des von Pfizer hergestellten und von den Vereinigten Staaten gespendeten Covid-19-Impfstoffs trafen am Freitagmorgen auf dem Flughafen Suvarnabhumi ein. Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul und hochrangige Gesundheitsbeamte nahmen die Lieferung entgegen.

Der Impfstoff kam mit dem Flug 3S530 der Fluggesellschaft AeroLogic in Containern an, die auf -70 bis -90 Grad Celsius gekühlt waren, um die Wirksamkeit des Präparats zu erhalten.

Premierminister Prayut Chan-o-cha bedankte sich bei den USA für die Impfstoffspende in einer Zeit, in der Thailand mit der Covid-19-Krise stark konfrontiert sei. Die Impfdosen würden nur an medizinisches Personal an vorderster Front und an bestimmte Personengruppen verabreicht, nicht aber an VIPs, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Traisuree Taisaranakul.

700.000 Dosen sind für dritte Auffrischungsimpfungen für medizinisches Personal, das landesweit Covid-19-Patienten behandelt, vorgesehen; 645.000 Dosen für Thais, für die eine Covid-19-Infektion tödlich sein könnte; 150.000 Dosen für ältere Menschen, Patienten mit einer von sieben chronischen Krankheiten und schwangere Frauen in der 12. Wochen; Menschen, die in Länder reisen, in denen eine Impfung mit dem Pfizer-Impfstoff vorgeschrieben ist, einschließlich Diplomaten und Studenten; 5.000 Dosen für die Forschung; 40.000 Dosen werden als Reserve aufbewahrt, um mit viralen Mutationen fertig zu werden.