BANGKOK: Mehr als 31.000 Menschen in Bangkok und 1,4 Millionen landesweit leiden nach Angaben des Gesundheitsministeriums seit dem 1. Januar 2023 an Atemwegserkrankungen infolge der starken Luftverschmutzung.

Dr. Pathomporn Siraprapasiri, Generalinspekteur des Gesundheitsministeriums, sagte am Freitag (10. März 2023), dass das Ministerium sich mit dem Gesundheitsministerium und der Stadtverwaltung von Bangkok zusammengetan habe, um die Maßnahmen des Ministeriums für Seuchenbekämpfung zur Bekämpfung der Luftverschmutzung zu unterstützen.

Nach Angaben der öffentlichen Krankenhäuser und des Medizinischen Dienstes der BMA gibt es in Bangkok 31.695 und landesweit 1.449.716 Patienten, die durch die Luftverschmutzung verursachte Symptome entwickelt haben.

„Bei 2.252 von ihnen wurde eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung diagnostiziert, bei 8.692 ein Ekzem, bei 8.309 ein Schlaganfall, bei 4.800 eine Bindehautentzündung oder ein rosafarbenes Auge, bei 1.770 eine Lungenentzündung, bei 1.107 eine Bronchitis, bei 1.830 eine Rachenentzündung, bei 672 eine nasale Kryotherapie, bei 129 ein Asthma, bei 114 eine Grippe, bei 89 eine ischämische Herzerkrankung und bei 1.877 ein Lungenkrebs“, so Dr. Pathomporn.

Sie fügte hinzu, dass das Gesundheitsministerium den Menschen geraten hat, Aktivitäten im Freien zu vermeiden, wenn die PM2,5-Staubpartikelkonzentration über 75 Mikrogramm pro Kubikmeter (µg/m3) liegt. Das Tragen einer Maske wird empfohlen, wenn der Wert über 50 µg/m3 liegt.

Jeder, der Atemwegserkrankungen, rosa Augen oder Ekzeme entwickelt, sollte einen Arzt aufsuchen, sagte Dr. Pathomporn.

Am Donnerstag postete die Facebook-Seite „Drama-addict“ Fotos von angeblichen Nasenbluten-Flecken auf Taschentüchern, die von einer in Bangkok lebenden Frau eingesandt wurden. In dem Posting schrieb der Administrator, dass die Tochter der Frau unter Nasenbluten und Ekzemen leidet, die im Freien im Stadtteil Rama III auftreten.

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich Berichten zufolge in Chiang Mai. „Drama-addict“ hat weitere Fotos von Nasenbluten veröffentlicht, die von der Mutter eines 9-jährigen Mädchens geschickt wurden.

Am Freitag wurde berichtet, dass in Chiang Mai eine starke Luftverschmutzung durch Waldbrände herrscht. Das Center for Air Pollution Mitigation teilte mit, dass in fast allen 25 Bezirken der Provinz die PM2,5-Werte den Sicherheitsgrenzwert von 50 µg/m3 überschritten.

Die Gemeinden entsenden Freiwillige zum Löschen der Waldbrände, während einige Ferienorte auf dem beliebten Berg Mon Cham in Chiang Mai aufgrund der Luftverschmutzung Stornierungen von Touristen erhalten haben, heißt es in den Berichten.