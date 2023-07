BANGKOK: Das Strafgericht verurteilte am Montag den ehemaligen Geschäftsmann Prasit Jeowkok, 52, wegen eines Anlagebetrugs zu insgesamt 1.155 Jahren Gefängnis. Darüber hinaus muss er eine Milliarde Baht als Entschädigung an seine Opfer zahlen.

Das Gericht stellte fest, dass der aus der Provinz Krabi stammende Prasit und zwei weitere Angeklagte in den Jahren 2020 und 2021 viele Menschen über das Internet dazu verleitet haben, in ein Unternehmen zu investieren, das angeblich Reisepakete, eine Kooperative und die Vermietung von Luxusgütern umfasst. Sie versprachen hohe Renditen, die jedoch nicht gezahlt wurden.

Das Gericht befand sie des öffentlichen Betrugs und der Computerkriminalität für schuldig.

Die 1.155 Jahre lange Strafe setzt sich aus aufeinanderfolgenden Strafen für 321 Straftaten zusammen. Das Gesetz begrenzt jedoch die tatsächlich verbüßte Zeit auf 20 Jahre.

Prasit stellte sich am 17. Mai 2021 und wurde im Zentralgefängnis Bang Kwang in Nonthaburi inhaftiert. Am 22. Dezember letzten Jahres hatte er versucht, aus dem Strafgericht zu fliehen.