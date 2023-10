Foto: The Nation

BANGKOK: Bislang haben sich 1.099 thailändische Staatsangehörige in Israel zur Rückkehr angemeldet, während einige der 11 von der Hamas als Geiseln genommenen Thais nach Angaben des Außenministeriums möglicherweise freigelassen wurden.

Kanchana Patarachoke, Generaldirektorin der Informationsabteilung und Sprecher des Außenministeriums, sagte am Montag (9. Oktober 2023) vor der Presse, dass die Behörden dabei seien, die Information zu überprüfen, dass einige der 11 als Geiseln genommenen Thais freigelassen worden seien.

Kanchana erklärte, dass die thailändische Botschaft in Kuala Lumpur mit den malaysischen Behörden zusammenarbeite, um die Freilassung der 11 thailändischen Geiseln auszuhandeln. Die thailändischen Arbeiter wurden zusammen mit anderen Staatsangehörigen gefangen genommen, als militante Hamas-Kämpfer am Samstag einen beispiellosen Angriff auf zwei israelische Städte in der Nähe des Gazastreifens starteten.

Sie sagte, dass etwa 100 Menschen als Geiseln genommen wurden, darunter Staatsangehörige aus Frankreich, Deutschland, Georgien, der Ukraine und Thailand.

Kanchana fügte hinzu, dass das Ministerium darauf warte, von der Botschaft in Malaysia über den Fortschritt der Verhandlungen zu hören. Sie sagte, das Außenministerium habe auch andere thailändische Vertretungen aufgefordert, Wege zu finden, um mit Palästina zu verhandeln und die Freilassung der thailändischen Geiseln zu erreichen.

„Wir prüfen auch Informationen, wonach einige von ihnen freigelassen worden sein könnten“, so Kanchana. Sie fügte hinzu, dass israelische Truppen damit begonnen haben, thailändische Arbeiter aus gefährlichen Zonen zu evakuieren. Außerdem habe eine Dringlichkeitssitzung am Sonntag unter dem Vorsitz des amtierenden Premierministers Phumtham Wechayachai beschlossen, dass die Königliche Thailändische Luftwaffe Flugzeuge in Bereitschaft hält, um die thailändischen Arbeiter zu evakuieren, sobald die Situation es zulässt.

Alle thailändischen Arbeitnehmer in Israel wurden über das Evakuierungsverfahren informiert, und 1.099 haben der thailändischen Botschaft in Tel Aviv mitgeteilt, dass sie nach Hause zurückkehren möchten. 22 andere haben jedoch erklärt, dass sie bleiben wollen.

Insgesamt arbeiten 30.000 Thailänder in Israel, von denen sich etwa 5.000 in der Region des Gazastreifens aufhalten, fügte die Sprecherin hinzu.

Kanchana sagte, dass die thailändische Regierung an nahegelegene Länder wie Jordanien appelliert, thailändischen Arbeitnehmern die Erlaubnis zu erteilen, auf dem Landweg dorthin zu reisen, bevor sie zurückgeflogen werden. Sie sagte, dass für die Evakuierungen je nach Anzahl der Arbeiter, die zurückkehren wollen, Militär-, Handels- oder Charterflüge eingesetzt werden können.

Sie wies auch darauf hin, dass das israelische Außenministerium alle Botschaften über die Situation informiert hat und die Evakuierung ausländischer Staatsangehöriger nicht empfiehlt.

Die israelische Regierung hat anderen Ländern mitgeteilt, dass die Lage in Israel nach wie vor sicher ist und der Flughafen weiterhin geöffnet ist, auch wenn der Flugverkehr um 50 Prozent zurückgegangen ist.

Sie führte fort, dass die israelische Regierung ausländischen Regierungen empfehle, kommerzielle Flugzeuge zu benutzen, wenn sie ihre Bürger trotzdem evakuieren wollen. Wenn sie andere Flugzeuge benutzen wollen, müssen sie zuerst die Genehmigung des israelischen Außenministeriums einholen.