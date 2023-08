Von: Björn Jahner | 07.08.23

BANGKOK: Das Ministerium für Tourismus und Sport gab bekannt, dass der inländische und internationale Tourismus in den ersten sieben Monaten dieses Jahres erfreuliche Gesamteinnahmen von 1,08 Billionen Baht verzeichnet hat. Besonders bemerkenswert ist der Beitrag der ausländischen Touristen, die mit 638,16 Milliarden Baht zu diesem Rekordergebnis beigetragen haben.

Die Prognose des Ministeriums sieht vor, dass die Zahl der ausländischen Touristen in diesem Jahr die angestrebte Marke von 25 Millionen erreichen wird. Bereits jetzt sind 15.322.175 ausländische Besucher nach Thailand gereist, was einem beeindruckenden Anstieg von 384 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2022 entspricht. Die Top 5 Länder mit den meisten Touristen, die in Thailand ankommen, sind Malaysia mit 2.439.710 Besuchern, gefolgt von China mit 1.839.660 Besuchern, Südkorea mit 907.463 Besuchern, Indien mit 885.772 Besuchern und Russland mit 854.946 Besuchern.

Trotz dieser positiven Entwicklungen äußerte der Gouverneur der Thailändischen Tourismusbehörde (TAT), Yuthasak Supasorn, Bedenken darüber, ob das diesjährige Ziel für die Tourismuseinnahmen erreicht werden kann. Insbesondere der Luftverkehrssektor sei noch nicht auf dem Niveau vor der Pandemie angekommen, und die meisten Touristen kämen aus der Region.

Im letzten Jahr hatte sich die TAT zum Ziel gesetzt, Einnahmen in Höhe von 1,5 Billionen Baht zu generieren, was 50 Prozent der Einnahmen von 2019 vor der Pandemie entsprach. Das Ziel wurde fast erreicht, denn es wurden 1,23 Billionen Baht oder 94 Prozent des Ziels erzielt. Für dieses Jahr liegt das angestrebte Ziel bei 2,38 Billionen Baht, was etwa 80 Prozent der Einnahmen von 2019 entspricht, aber es könnte voraussichtlich 2,17 Billionen Baht oder etwa 91,76 Prozent des Ziels erreicht werden.

Die aktuellen Einnahmeausfälle sind größtenteils auf die Tatsache zurückzuführen, dass die Zahl der ausländischen Touristen immer noch deutlich unter dem Niveau vor der Pandemie liegt. Obwohl die Einnahmen fast die Hälfte derjenigen von 2019 erreichen, als das Land 40 Millionen ausländische Touristen begrüßte, bleibt die Lage herausfordernd.