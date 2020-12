BANGKOK: Etwa 1.000 Händler von Seafood aus 22 Provinzen sind nach Angaben des staatlichen Centre for Covid-19 Situation Administration Käufer auf dem Shrimp-Großmarkt in Samut Sakhon. Sie könnten das Virus landesweit verbreiten.

Die 22 Provinzen sind Chiang Mai, Phetchabun, Nakhon Ratchasima, Suphan Buri, Kanchanaburi, Nakhon Pathom, Samut Songkhram, Ratchaburi, Phetchaburi, Prachuap Khiri Kan, Chumphon, Saraburi, Pathum Thani, Ayutthaya, Nonthaburi, Bangkok, Songkhla, Samut Prakan, Prachin Buri, Chachoengsao, Chonburi und Rayong.

Die Regierung meldete am Dienstag 427 neue Fälle des Coronavirus, darunter waren 397 Wanderarbeiter. Das Virus wurde auch bei 14 Personen nachgewiesen, die kürzlich aus anderen Ländern eingereist waren. 16 lokal infizierte Personen wurden mit dem Shrimp-Großmarkt im Epizentrum des neuen Ausbruchs in der Provinz Samut Sakhon in Verbindung gebracht. Darunter waren fünf Personen in Bangkok: eine 49-jährige Verkäuferin, ein 28-jähriger Arbeiter, eine 54-jährige Regierungsbeamtin und zwei weitere Verkäuferinnen im Alter von 52 Jahren.

Weitere lokal infizierte Fälle waren drei Verkäuferinnen im Alter von 21 bis 45 Jahren in Saraburi, zwei Verkäuferinnen im Alter von 37 und 42 Jahren in Pathum Thani, zwei Verkäuferinnen im Alter von 36 und 37 Jahren in Samut Prakan, eine 24-jährige Firmenangestellte in Chachoengsao, eine 57 Jahre alte Mitarbeiterin eines staatlichen Unternehmens in Nakhon Pathom, eine 50-jährige Verkäuferin in Phetchaburi und eine 48 Jahre alte Verkäuferin in Uttaradit.

Von den jetzt insgesamt 5.716 Covid-19-Fällen haben sich 4.078 Patienten erholt, 1.578 befinden sich in Behandlung. Die Zahl der Todesfälle beträgt unverändert 60.