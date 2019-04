Von: Redaktion DER FARANG | 16.04.19

Als Grund für das Flammeninferno wird Brandstiftung betrachtet. Foto: The Nation

CHIANG MAI: Rund 1.000 Beamte und Freiwillige bekämpften seit Sonntagabend einen Waldbrand, der das Berggebiet zwischen den Bezirken Muang und Mae Chan in ein Inferno verwandelte.

Das Feuer begann beim Doi Jorakhe und breitete sich schnell aus in einem dicht besiedelten Gebiet, in dem sich das Mae Chan Hospital und Tempel befinden. Am Montagmorgen brannten 1.000 Rai Wald und nahegelegene Farmen. Staatsbeamte und Freiwillige wollten verhindern, dass die Flammen bewohnte Gebiete und mehr Wald im Bezirk Mae Fah Luang erreichten.

Der stellvertretende Kommandeur des Dritten Armeegebiets, Major Buncha Duriyapan, war mit Soldaten vor Ort, die sich den Feuerwehreinsätzen anschlossen. Ein Hubschrauber transportierte Wasser aus dem drei Meter tiefen Tham-Sua-Reservoir, um Flammen an schwer zugänglichen Stellen zu löschen.

Buncha befahl den zuständigen Behörden, insbesondere der Polizei und der Armee, die Personen zu ermitteln, die diesen massiven Brand entfachten. Er sei überzeugt, dass eine Brandstiftung und kein ungewöhnliches Naturereignis wie ein Blitzeinschlag das Feuer verursacht habe, berichtet die „Nation“.

Das Brandüberwachungssystem für Geoinformatik und Raumfahrttechnologie (fire.gistda.or.th) meldete am Montag um 2.33 Uhr 521 offene Feuer im Norden des Landes: Chiang Rai mit 291 Hotspots, gefolgt von Nan (57), Lampang (46), Phayao (46), Chiang Mai (44), Tak (15), Mae Hong Son (14), Phrae (6) und Lamphun (2).