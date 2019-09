Von: Redaktion DER FARANG | 20.09.19

BANGKOK: Das an der Bangkoker Börse gelistete Unternehmen Energy Absolute (EA) will bis Ende des Jahres über seine Tochtergesellschaft Energy Mahanakhon 1.000 Ladestationen für Elektroautos schaffen. Bisher wurden bereits 500 installiert.

Energy Mahanakhon hat mit vier Partnern Verträge abgeschlossen: Chevron Thailand (Tankstellen), CP All (7-Eleven-Minimärkte), Bridgestone (Werkstätten) und Robinson (Kaufhäuser). Weitere Ladestationen entstehen an Hotels und öffentlichen Gebäuden. Rund 1,5 Milliarden Baht investiert die Tochtergesellschaft Mine Mobility Research in Produktionsstätten für Batterien, Elektroautos und Elektroboote. Ab 2020 sollen im Jahr 3.000 bis 5.000 E-Autos montiert werden. Das Unternehmen hat bereits 4.562 Bestellungen vorliegen, davon 3.500 für eine Taxiflotte.