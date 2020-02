Von: Björn Jahner | 16.02.20

1.000 Straßenhunde wurden vom städtischen Tierheim in eine privat geführte Einrichtung umverlegt. Foto: PR Pattaya

PATTAYA: Da die Kapazitätsgrenze des Tierheimes der Stadt Pattaya längst überschritten ist, wurden mehr als 1.000 Hunde in die neue Einrichtung der Sanganchatsorakai-Stiftung in Plutaluang/ Pong umverlegt, die zuvor auf den Straßen der Touristenmetropole herumstreunten.

Um sich über das Wohl der Tiere zu vergewissern, statteten Pattayas Vizebürgermeister Manote Nongyai und der Stadttierarzt Dr. Surapong Wong­suttawad der gemeinnützigen Organisation einen Besuch ab. Zwar hat die Stadt der Einrichtung etwas finanzielle Unterstützung gewährt, jedoch sind die Kosten für Futter, Versorgung und medizinische Behandlung der Tiere nur schwer zu decken.



Urlauber und Residenten oder einfach alle, die ein Herz für Tiere in Not haben, können mit der Sanganchatsorakai-Stiftung unter der Rufnummer 081-552.4982 in Kontakt treten, um sich über die Möglichkeiten der Unterstützung zu erkundigen.