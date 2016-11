Von: Redaktion DER FARANG | 27.11.16

KRABI: Bei dem Zusammenstoß eines Longtailbootes und eines Speedbootes in der Maya-Bucht ist eine italienische Touristin leicht verletzt worden.

Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Speedboot mit 27 Passagieren wollte die Bucht verlassen, das Longtailboot mit zwei Fahrgästen fuhr in die Bucht, als beide Boote aufeinander prallten. Die Marinepolizei ermittelt und will feststellen, welcher Bootsführer den Unfall verursacht hat. Die „Phuket Gazette“ berichtet, dass es in den letzten drei Jahren in diesem Seegebiet zehn Zusammenstöße von Booten gegeben habe, teils mit verhängnisvollem Ausgang.