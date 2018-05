Von: Redaktion DER FARANG | 02.05.18

NAKHON RATCHASIMA: Mit seinem K.O-Sieg in der fünften Runde über Leroy Estrada aus Panama hat sich Wanheng Menayothin einen Eintrag in die Geschichtsbücher des Boxsports erkämpft.

Der Thai verteidigte am Mittwoch in Nakhon Ratchasima nicht nur seinen WBC-Titel im Minimumgewicht, er zog auch mit 50 siegreichen Kämpfen mit dem legendären Boxer Floyd Mayweather Jr. gleich. Der Amerikaner hatte diesen Rekord aufgestellt. Jetzt hat der 32-Jährige Thai mit dem Box-Superstar und Multi-Millionär gleichgezogen. Wanheng wuchs im ärmlichen Nordosten Thailands auf und kämpfte sich als Thai-Boxer aus der Armut heraus. Der 1,57 Meter große Boxer wechselte 2007 ins Profilager und sicherte sich prompt den Weltmeister-Titel der WBC. In Thailand gilt er für viele als Vorbild. Wanheng Menayothin: „Die Menschen sehen mich als Jungen vom Land, der vom Thaiboxen zum professionellen Boxen gekommen ist. Sie wollen in meine Fußstapfen treten.“