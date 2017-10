Von: Redaktion DER FARANG | 11.10.17

WASHINGTON (dpa) - Nach einer schweren Kollision ihres Zerstörers USS John McCain mit einem Tanker vor Singapur sind jetzt die beiden leitenden Offiziere von der US Navy geschasst worden. Kommandant und Erster Offizier seien mit sofortiger Wirkung ihrer Posten enthoben, teilte die 7. Flotte am Dienstag (Ortszeit) mit. Die beiden Offiziere wurden zu Dienststellen an Land in Japan versetzt.

Die Kollision sei «vermeidbar» gewesen, der Unfall sei auf «schlechte Einschätzung» des Kommandanten und «schlechte Führung» des Ersten Offiziers zurückzuführen. Bei der Kollision mit dem Tanker «Alnic MC» im August waren zehn amerikanische Seeleute ums Leben gekommen, der Zerstörer wurde schwer beschädigt.