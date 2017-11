Von: Redaktion DER FARANG | 26.11.17

Ein Leser warnt vor betrügerischen Schleppern am Don Mueang Airport in Bangkok:

Der Zwischenfall, um den es geht, ereignete sich am 19. Oktober 2017, ca. 16.30 Uhr am Flughafen Don Mueang in Bangkok. Wir kamen mit der Fluggesellschaft AirAsia von der malaysischen Insel Penang und wollten nach der Landung gleich mit einem Taxi weiterreisen nach Hua Hin. Da wir einiges an Gepäck hatten, brauchten wir ein größeres Taxi. An dem öffentlichen Taxi-Schalter im Flughafen Don Muang erkundigte ich mich nach dem Fahrpreis. Dieser sollte 5.400 Baht betragen, welcher für mich völlig unangemessen war.

In der Lobby des Flughafens sprachen uns dann zwei Männer mit einem Taxischild an und fragten nach unserer Weiterfahrt. Sie nannten uns einen Preis nach Hua Hin in einem größeren Taxi in Höhe von 3.000 Baht. Insofern einigten wir uns auf diesen Preis und diese beiden Herren zeigten uns den Weg zu diesem angeblichen Taxistand. Es ging mit dem Fahrstuhl in Richtung Amari-Hotel, wo sich die Überführung über die vielbefahrene Straße befindet. Diese Überführung wurde aber nur zu einem Teil beschritten und wir wurden dann durch eine Außentür über eine enge Treppe an den Rand der Umgehungsstraße geführt. Hier warteten wir fast eine halbe Stunde und dann kam dieses angebliche Taxi, welches keinesfalls mit einem Taxischild ausgestattet war. Trotzdem ahnten wir noch nichts Böses und wir luden unser gesamtes Gepäck in dieses Taxi ein.

Einer dieser Taxi-Werber wollte aber unbedingt noch ein wenig mitfahren und setzte sich auf den Beifahrersitz. Dann fuhr das Taxi los und er forderte den Preis in Höhe von 3.000 Baht. Dieses Geld habe ich ihm vollständig gegeben und er hat es während der Fahrt angenommen. Mein Freund und ich saßen beide hinten und es war dann nach der Geldübergabe zu bemerken, dass er mit seinen Händen, für uns durch den Beifahrersitz natürlich nicht sichtbar, hantierte. Auf einmal zeigte er mir 1.200 Baht (ein Tausend-Baht-Schein und zwei Einhundert-Baht-Scheine), welche ich ihm angeblich nur gegeben hätte und er forderte dann die Nachzahlung von 1.800 Baht. Es gab einen gewissen Wortwechsel und die Situation wurde ein wenig bedrohlich. Wir saßen in einem fremden Taxi und hatten sehr viel Gepäck dabei und sollten nun offensichtlich betrogen werden. Um hier die Situation nicht allzu sehr eskalieren zu lassen und auch nicht noch größeren Schaden zu nehmen, haben wir daher den Betrag in Höhe von 1.800 Baht nachgezahlt.

Danach stieg dieser Taxi-Werber aus und bezahlte vorher den Taxifahrer mit 2.000 Baht. Diese Angelegenheit war für uns ein glasklarer Betrug. So habe ich fast zwanzig Mal in Thailand Urlaub gemacht und kenne die thailändischen Banknoten genau. In meinem Portemonnaie sind diese Scheine auch immer nach deren Wertigkeit sortiert. Zudem habe ich in Thailand an einem Bankomaten frische neue 1.000-Baht-Noten gezogen und diese auch neben einigen anderen geringwertigeren Scheinen, welche noch aus dem letzten Urlaub stammen, in meinem Portemonnaie gehabt. Bei den 1.200 Baht, welche ich angeblich nur bezahlt hätte, handelte es sich zumindest bei der 1.000-Baht-Note um einen sehr gut gebrauchten Schein und nicht um ein ganz neu erstelltes Zahlungsmittel.

Allein auch, dass dieser Taxi-Werber noch ein paar Minuten mit uns zusammenfahren wollte, hatte doch eindeutig nur den Sinn, uns auf diese Weise zu betrügen. Ansonsten hätte es doch gar nicht seiner Mitfahrt bedurft. Es war ein ganz klarer Trickbetrug, vor dem ich hiermit nur warnen möchte. Evtl. veröffentlichen Sie diese Betrugsmasche in einer Ihrer nächsten Ausgaben. Wir selber lesen immer äußerst gerne Ihre Zeitschrift bei unseren Thailandaufenthalten und sind hiervon sehr angetan. Auch hat man schon sicherlich sehr viele Warnhinweise gelesen und war dadurch auf die eine oder andere Betrügerei bereits vorbereitet. Aber leider wird man selber schon mal unvorsichtig bzw. gibt es auch immer wieder neue Betrugsmaschen.

Letztlich hat uns aber der Fahrer gut nach Hua Hin gebracht und es gab mit ihm auch gar keine Probleme. Er machte auch einen recht seriösen Eindruck, obwohl er von dieser Betrugsmasche sicherlich wusste. Das Kennzeichen dieses sog. Taxis habe ich noch fotografiert und insofern könnte eine Feststellung dieses Fahrers sicherlich erfolgen.

Hans-Joachim Schneider, Nordstemmen