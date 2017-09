Foto: National News Bureau of Thailand

KHANOM: Die Polizei in Nakhon Sri Thammarat reagiert auf steigende Touristenzahlen in der Südprovinz und hat im bei Urlaubern beliebten Distrikt Khanom ein Servicecenter der Touristenpolizei eröffnet, in dem sich die Beamten um die Belange ausländischer als auch inländischer Besucher kümmern.

Das neue Servicecenter ist mit fünf Polizisten, 15 freiwilligen Helfern sowie zwei Dolmetschern besetzt und wurde im Rahmen des Regierungszieles eröffnet, 2018 als „Thailand-Reise-Jahr“ zu promoten. So sind im ganzen kommenden Jahr zahlreiche Aktionen für Touristen geplant. Die Touristenpolizei kann landesweit und rund um die Uhr unter der Kurzwahl 1155 kontaktiert werden.