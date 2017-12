Written by: Redaktion DER FARANG | 11/12/2017

MANILA (dpa) - Auf den Philippinen sind zwei Menschen bei einem Busunfall ums Leben gekommen.

26 Menschen wurden bei dem Unglück verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein mit jungen Sportlern besetzter Bus war am Samstagabend in einen wassergefüllten Graben gestürzt. Die Opfer befanden sich auf dem Weg zu einem Sportwettbewerb in Magsaysay etwa 255 Kilometer südlich von der Hauptstadt Manila. Nach Polizeiangaben versagten die Bremsen des Busses. Der Direktor der Schule und ein Sportlehrer starben..