PATTAYA: Langanhaltender Starkregen hat am Samstagmorgen viele Teile der Innenstadt unter Wasser gesetzt.

Besonders schlimm traf es die Beach Road und Teile der Third Road, wo kein Durchkommen mehr möglich war. Auch in den nächsten Tagen ist mit sintflutartigen Regenfällen zu rechnen, ein Ende der Regenzeit noch nicht in Sicht.