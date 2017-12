Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 12.12.17

BANGKOK: Die Bangkoker BRG Group importiert Porsches neuen Panamera 4 E-Hybrid: zwei Motoren, eine mechanisch- und elektronisch aufwändige Kopplung sowie eine 14 kWh-Batterie, die schwer wiegt und nur rund 50 Kilometer Reichweite verspricht.

Das Fahrzeug schafft 140 km/h rein elektrisch, aber auf Kosten der Reichweite. Und das Laden zieht sich hin: an der normalen Steckdose fast sechs Stunden, mit einem optionalen Ladegerät immer noch über dreieinhalb. Der Panamera fährt als 4 E-Hybrid standesgemäß dynamisch. Der Kofferraum ist für 405 Liter ausgelegt, bei umgeklappten Rücksitz sind es 1.215. Die große Heckklappe ist praktisch, der Sitzkomfort hinten klassengemäß. Das Auto hat einen 6-Zylinder-2,9-Liter-Motor bei 462 PS. Seine Höchstgeschwindigkeit soll 278 km/h betragen, der Wagen erreicht Tempo 100 in 4,6 Sekunden. Porsche gibt für seinen neuen Plug-in-Panamera einen Normverbrauch von 2,5 l/100 km an. Der Käufer spart also viel Sprit – vorausgesetzt er legt die Luxuslimousine jeden Abend ans Kabel. Porsches Öko-Flaggschiff gibt es ab 8,69 Millionen Baht.