Von: Redaktion DER FARANG | 06.09.17

KRABI: Mehrere Schwarzspitzen-Riffhaie haben Mitarbeiter des Nationalparks vor der Insel Hong gesichtet.

Laut Jumpen Pompakdee, Leiter des Nationalparks Koh Hong, sind diese Haie weder aggressiv noch gefährlich. Da sie sich aber in flachem Wasser aufhalten, kann es zu Begegnungen mit Menschen kommen. Die 160 bis 200 Zentimeter großen und bis zu 100 Kilogramm schweren Haie sollten nicht provoziert werden. Sie könnten auf Bedrohungen reagieren. Vor der Koh Hong suchten die zehn Schwarzspitzen-Riffhaie in seichtem Wasser nach Fischen. Jumpen zufolge halten sich diese Tiere oft vor der Insel auf, zumeist nachts, weil es dort reichlich Fische zum Fressen gibt. In diesem Jahr wurden sie bereits drei Mal gesichtet.