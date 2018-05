Von: Redaktion DER FARANG | 03.05.18

Eine Zuschrift zum Artikel „Partysanen und Mondfahrer auf Koh Mak“ (FA05/2018):

Liebe Redaktion, ich möchte mich aus meinem tiefsten Herzen für den genannten Artikel bedanken, der mir meine schönsten musikalischen vier Tage meines Lebens beschert hat und bei Gott, ich hab schon an sehr vielen Veranstaltungen teilgenommen! Der „Thai Break“ war ein Mega-Event mit Weltklasse-Künstlern auf einer paradiesischen Insel! Und das ohne Alkohol- und Drogenleichen sowie ohne inzwischen aus den berühmten Partys des Landes nicht mehr wegzudenkenden, permanent den Tanz störenden Dealer! Davon träumt ein im musikalischen Takt schlagendes Herz nur! Ein großer Lob und Anerkennung auch an die Veranstalter und Organisatoren. Ein bis ins letzte Detail gelungenes Projekt. Auf Marke „Made in Germany“ in thailändischer Kooperation ist halt immer Verlass. Mehr muss man dazu nicht sagen. Es war mein erstes jedoch mit Sicherheit nicht das letzte Mal! Ein MUSS für jeden Elektronik-Musik Liebhaber! Nochmals danke, danke, danke!

Hasan alias Türken-Hans alias Jonny alias Mr. Soda

