Von: Redaktion DER FARANG | 30.08.17

PATTAYA: Am letzten Freitag wurde der Verkehrstunnel an der Sukhumvit Road in Höhe Central Road eröffnet, und seit Freitag missachten Motorisierte die Verbote.

Die Schilder und Beschriftungen sind groß genug, so dass weder Motorrad- noch Autofahrer die Verbote übersehen können. Tempo 80 gilt für den 1,9 Kilometer langen Tunnelbereich, doch nicht wenige Autofahrer sehen die zwei Fahrspuren und das Gefälle als willkommenen Speed-Test an. Mit weit über 100 km/h geht`s durch die Röhre. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Polizei den ersten Unfall im Tunnel meldet. Apropos Polizei: Wo sind die Beamten, die Verkehrssünder zur Rechenschaft ziehen? Weit vor der Einfahrt in den Tunnel weist ein riesiger, beleuchteter Hinweis Motorradfahrer an, nicht in den Tunnel zu fahren. Jetzt erst recht denken viele und verschwinden im Tunnel.

Zur Information: Der Tunnel ist gesperrt für Lastwagen mit Gefahrgut, für Motorräder, Tuk-Tuks, Radfahrer sowie gezogene oder geschobene Karren.