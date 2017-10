Von: Redaktion DER FARANG | 11.10.17

MÜNCHEN (dpa) - Ein Passagier ist an Bord eines Emirates-Flugs von Dubai nach München gestorben.

Wegen des medizinischen Notfalls musste die Maschine am Dienstag außerplanmäßig in Kuwait landen, wie ein Emirates-Sprecher am Mittwoch erklärte. Der Passagier sei sofort nach der Landung medizinisch versorgt worden. «Leider hat ein Notarzt vor Ort den Tod feststellen müssen», teilte der Sprecher mit. Die Maschine habe anschließend den Flug EK49 in die bayerische Hauptstadt fortgesetzt. Laut «Bild»-Zeitung (Mittwoch) handelt es sich bei dem Passagier um ein sieben Jahre altes Mädchen.