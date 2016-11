BANGKOK: Trauernde können einen Online-Termin zum Besuch des in der Thronhalle Dusit Maha Prasat aufgebahrten Königs erst ab 21. Januar buchen.

Das Technologieministerium hatte eine Webseite zum 1. Januar angekündigt. Doch die Arbeit, für die langen Warteschlangen im Großen Palast Termine zu vergeben, erweist sich als kompliziert. Der 21. Januar wird der 100. Todestag Seiner Majestät König Bhumibol Adulyadej sein. Laut Suwapan Tanyuwantana vom Büro des Ministerpräsidenten sollten Trauernde werktags und ab 14 Uhr zum Großen Palast kommen. Dann seien die Warteschlangen am kürzesten, am längsten hingegen an Samstagen und Sonntagen sowie in den frühen Morgenstunden.

Am letzten Samstag erwiesen 45.259 Trauernde dem verstorbenen König in der Thronhalle die letzte Ehre, die bisher höchste Zahl. Insgesamt wurden an diesem Tag im großen Palast 144.073 Menschen gezählt.