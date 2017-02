Neuer Fiesta mit neuem Fahrwerk

Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 04.02.17

KÖLN: In Köln hatte der neue Fiesta Weltpremiere. Er soll in Deutschland im Frühsommer auf den Markt kommen, wann er in Thailand montiert wird, steht noch nicht fest. Das Auto wurde um gut sieben Zentimeter länger und einen Zentimeter breiter.

Allein 15 Assistenzsysteme sind für den neuen Fiesta verfügbar. Darunter ein Notbremsassistent mit Fußgängererkennung, der auch bei Nacht funktioniert, und ein Einparkassistent, der jetzt nicht nur automatisch lenkt, sondern den Wagen auch bremst.



Die neue Generation des Fiesta ist auch bei der IT-Vernetzung auf der Höhe der Zeit. Das neue Bediensystem namens „Sync 3“ lässt sich per Sprachbefehl steuern und versteht einfache Sätze. Außerdem gibt es einen zentral platzierten, bis zu acht Zoll großen Touchscreen sowie einen weiteren, 4,2 Zoll großen Farbmonitor im Cockpit. Smartphones können via Apple CarPlay oder Android Auto gekoppelt werden, darüber hinaus rollt jeder Fiesta mit einer Bluetooth-Schnittstelle und zwei USB-Buchsen vom Band. Das Design wurde nicht grundlegend verändert, aber doch modernisiert. Dazu kommen ein komplett neues Fahrwerk, eine steifere Karosserie und eine verbesserte Lenkung.