Written by: Redaktion DER FARANG | 24/11/2017

ESSEN (dpa) - Trotz massiver Gegenwehr der Arbeitnehmer steuert der Industriekonzern Thyssenkrupp weiter auf eine Fusion seines europäischen Stahlgeschäfts mit der indischen Tata Steel zu. Die Pläne hätten «absolute Priorität», sagte Vorstandschef Heinrich Hiesinger am Donnerstag auf der Bilanzpressekonferenz in Essen. Er bekräftigte noch einmal die Notwendigkeit des Zusammenschlusses. «Die strukturellen Probleme in der europäischen Stahlindustrie bestehen unverändert weiter», sagte Hiesinger. Man dürfe sich von der aktuell guten Gesamtsituation im Stahlmarkt nicht blenden lassen. Dabei ziele das Unternehmen auf eine einvernehmliche Lösung mit den Arbeitnehmern. Diese reagierten mit Protesten auf die Fusionspläne.



Standort-Studie: München, Ingolstadt und Darmstadt liegen vorn



Frankfurt/Main (dpa) - München punktet mit starker Wirtschaft, Ingolstadt ist einer Studie zufolge am dynamischsten und Darmstadt am besten für die digitale Welt gerüstet. Besonders gut aufgestellte Großstädte sind vor allem in der Südhälfte Deutschlands zu finden, wie aus dem aktuellen Städteranking von «Wirtschaftswoche» und dem Portal Immobilienscout24 hervorgeht. Aufgeholt hat Berlin. Die Hauptstadt schob sich bei der Dynamik sechs Plätze nach vorne und liegt nun auf Rang drei hinter Ingolstadt und München. Für die jährliche Studie verglich die Gesellschaft IW Consult des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft Wirtschaftslage, Veränderungsraten bestimmter Indikatoren sowie Zukunftsperspektiven der 70 kreisfreien Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern.



«Erfolgsstory geht weiter»: Deutsche Wirtschaft wächst kräftig



Wiesbaden (dpa) - Die deutsche Wirtschaft geht mit Rückenwind in den Jahresendspurt. Angetrieben vom Exportboom und von steigenden Investitionen vieler Unternehmen stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im dritten Quartal um 0,8 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Die Wiesbadener Behörde bestätigte damit eine erste Schätzung. Im zweiten Vierteljahr hatte es ein Plus von 0,6 Prozent gegeben. Nach Einschätzung von Ökonomen steuert Europas größte Volkswirtschaft 2017 auf das stärkste Wachstum seit sechs Jahren zu. Bremsspuren durch das Scheitern der Jamaika-Sondierungsgespräche von Union, FDP und Grünen über ein Regierungsbündnis erwarten Experten vorerst nicht.

Studie: Dax-Konzerne trotz Gewinndelle auf Weg zu Rekordjahr



Frankfurt/Main (dpa) - Rekordumsatz, aber weniger Gewinn: Deutschlands Börsenschwergewichte haben im dritten Quartal einer Studie zufolge mit zusammengerechnet 329 Milliarden Euro so viel umgesetzt wie nie zuvor in diesem Zeitraum. Der operative Gewinn (Ebit) der 30 Dax-Konzerne sank binnen Jahresfrist dagegen um 9 Prozent auf 28,9 Milliarden Euro, wie aus der Analyse des Prüfungsunternehmens EY vom Donnerstag hervorgeht. 13 Konzerne verdienten operativ weniger als im dritten Quartal 2016. Trotz der Delle rechnet EY im Gesamtjahr mit Bestmarken bei Umsatz und Gewinn.

Euro-Stärke bremst weiterhin den Dax



Frankfurt/Main (dpa) - Der starke Euro hat am Donnerstag weiterhin den Dax ausgebremst. Der Leitindex stand am Nachmittag hauchdünn mit 0,06 Prozent im Minus bei 13.007,73 Zählern. Der MDax stand mit 0,20 Prozent im Plus bei 26.667,33 Zählern. Der TecDax stieg sogar um ein halbes Prozent auf 2.577,93 Punkte. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,20 Prozent am Vortag auf 0,18 Prozent. Der Euro baute seine Gewinne aus: zuletzt wurden 1,1844 US-Dollar für ihn gezahlt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Vortag noch gut einen Cent tiefer auf 1,1749 Dollar festgelegt.