12.12.17

NYON (dpa) - Der FC Bayern steht im Achtelfinale der Champions League vor einer scheinbar lösbaren Aufgabe gegen Besiktas Istanbul. Der einstige Münchner Mittelspieler Xabi Alonso zog am Montag am Sitz der Europäischen Fußball-Union UEFA in Nyon den türkischen Meister als Gegner des deutschen Rekordchampions. Besiktas hatte sich in der Gruppenphase unter anderen gegen RB Leipzig durchgesetzt. Die Achtelfinal-Hinspiele finden zwischen dem 13./14. und 20./21. Februar 2018 statt, die Rückspiele zwischen dem 6./7. und 13./14. März. Die Gruppensieger spielen zuerst auswärts. Der FC Bayern, der hinter Paris Saint-Germain Rang zwei in seiner Gruppe belegt hatte, hat somit zunächst Heimrecht. Der FC Basel trifft im Achtelfinale auf Manchester City. Das Finale ist am 26. Mai 2018 in Kiew.



Europa League: Dortmund gegen Bergamo, Leipzig gegen Neapel



Nyon (dpa) - Borussia Dortmund und RB Leipzig bekommen es in der Zwischenrunde der Fußball-Europa League mit italienischen Teams zu tun. Der BVB trifft auf Atalanta Bergamo, die Sachsen spielen gegen den SSC Neapel. Das ergab die Auslosung am Montag am Sitz der Europäischen Fußball-Union UEFA im schweizerischen Nyon. Die Hinspiele in der Runde der letzten 32 finden am 15. Februar statt, die Rückspiele sind für den 22. Februar terminiert. Das Finale ist am 16. Mai in Lyon. Borussia Dortmund und RB Leipzig sind die einzigen Bundesliga-Vertreter in der K.o.-Runde. Beide Vereine waren als jeweilige Gruppen-Dritte in der Champions League gescheitert.

Russische Olympia-Sportler für Teilnahme an Spielen in Pyeongchang



Moskau (dpa) - Die russischen Olympia-Sportler sind ausnahmslos für eine Teilnahme an den Winterspielen in Südkorea, auch wenn sie dort unter neutraler Flagge antreten müssen. «Bislang hat kein Sportler die Spiele abgesagt», sagte Sofia Welikaja, Athletenvertreterin im Nationalen Olympischen Komitee Russlands, am Montag in Moskau. Offiziell soll eine Olympische Versammlung als oberstes ROC-Organ am Dienstag über diese Frage entscheiden. Wegen des russischen Doping-Skandals hatte das Internationale Olympische Komitee vergangene Woche Russland als Nationalteam von den Spielen in Pyeongchang im Februar ausgeschlossen.

Neuer Köln-Sportchef Veh rechnet nicht mehr mit Klassenerhalt



Köln (dpa) - Der neue Sportchef Armin Veh richtet sich schon beim Amtsantritt auf einen Abstieg des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln ein. «Ich bin nicht blauäugig», sagte der Geschäftsführer des abgeschlagenen Tabellenletzten bei seiner Vorstellung am Tag nach der bitteren 3:4-Heimniederlage nach einer 3:0-Führung gegen den SC Freiburg. «Wenn wir gestern gewonnen hätten, hätten wir noch eine kleine Chance gehabt. Jetzt muss man klar sagen, dass du normalerweise anders planen musst.» Köln hat nach 15 Spielen nur drei Punkte auf dem Konto.

Deutsches Davis-Cup-Team bestreitet Auswärtsspiel in Brisbane



Hamburg (dpa) - Die deutschen Tennis-Herren mit Jungstar Alexander Zverev an der Spitze bestreiten ihr Davis-Cup-Auswärtsspiel in Australien Anfang Februar 2018 in Brisbane. Das teilte der Deutsche Tennis Bund am Montag mit. Der Gastgeber wählte für die Erstrunden-Partie in der Weltgruppe vom 2. bis 4. Februar einen Hartplatz in der 6.000 Zuschauer fassenden Pat Rafter Arena. Das Aufgebot für das Duell im Bundesstaat Queensland im Nordosten des Landes gibt Teamchef Michael Kohlmann zehn Tage vorher bekannt. Alexander Zverev hatte bereits vor einigen Wochen seine Zusage gegeben.



NBA: 20. Niederlage für Nowitzki und Dallas trotz gutem Maxi Kleber



Minneapolis (dpa) - Basketball-Superstar Dirk Nowitzki und die Dallas Mavericks haben in der nordamerikanischen Profiliga NBA einmal mehr Nerven gezeigt. Die Texaner schnupperten mit einem starken Maxi Kleber am Sonntag (Ortszeit) bei den Minnesota Timberwolves erneut am Sieg, doch am Ende kam mit dem 92:97 die dritte Pleite in Serie aufgrund einer schwachen Schlussphase. «Es fühlt sich so an, als würden wir uns ins eigene Fleisch schneiden», monierte Nowitzki nach der 20. Saison-Niederlage. Der Würzburger erzielte zehn Punkte, Team-Kollege Kleber stellte mit 16 Zählern seine Bestmarke in der Rookie-Saison ein.

Edmonton verzweifelt mit NHL-Star Draisaitl an Toronto-Keeper



Toronto (dpa) - Eishockey-Star Leon Draisaitl kommt mit den Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profiliga NHL nicht in Schwung. Das Team des Kölners verlor am Sonntag (Ortszeit) bei den Toronto Maple Leafs mit 0:1 und bleibt mit zwölf Siegen aus 30 Partien weit entfernt von den Playoff-Rängen. Torontos Zach Hyman sorgte bereits nach 34 Sekunden für die Entscheidung. 41 Schüsse feuerten Draisaitl und Co. auf das Tor von Keeper Curtis McElhinney ab, doch der 34-Jährige wehrte alle Versuche ab. «Es ist frustrierend», sagte Oilers-Kapitän Connor McDavid nach dem Match.

Handballerinnen Woltering und Mansson beenden Auswahl-Karriere



Leipzig (dpa) - Torfrau Clara Woltering und Rückraumspielerin Nadja Mansson haben nach dem frühen WM-Aus der deutschen Handball-Frauen ihren Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt. Woltering absolvierte insgesamt 222 Länderspiele für die DHB-Auswahl, mit der sie 2007 WM-Bronze gewann sowie 2006 und 2008 jeweils EM-Vierte wurde. Mansson bestritt 78 Einsätze für Deutschland, in denen sie 245 Tore erzielte.