Written by: Redaktion DER FARANG | 24/11/2017

BRAGA (dpa) - Nach Hertha BSC ist auch 1899 Hoffenheim in der Europa League gescheitert. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann unterlag am Donnerstag bei Sporting Braga mit 1:3 (0:1) und kann die K.o.-Spiele nicht mehr erreichen. Hertha hatte zuvor bei Athletic Bilbao trotz zweimaliger Führung mit 2:3 (2:1) verloren. Als einziger deutscher Club wahrte der 1. FC Köln seine Chancen. Der Tabellenletzte der Bundesliga gewann mit 1:0 (0:0) gegen den FC Arsenal. Der Kölner Coup könnte auch die Position des zuletzt in die Kritik geratenen Trainers Peter Stöger festigen.



Bayern-Profi Thiago fällt mit Muskelteilriss lange aus



München (dpa) - Der FC Bayern München wird längere Zeit auf seinen Mittelfeldspieler Thiago verzichten müssen. Wie der deutsche Fußballmeister am Donnerstag mitteilte, zog sich der Spanier im Champions-League-Spiel beim RSC Anderlecht den Teilriss eines Muskels im Oberschenkel zu. Dies habe eine eingehende Untersuchung bei Mannschaftsarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt ergeben. Wie lange Trainer Jupp Heynckes auf den früheren Profi des FC Barcelona verzichten muss, teilte der Club nicht mit.

Rauball antwortet auf Frage nach Bosz-Zukunft ausweichend



Dortmund (dpa) - Präsident Reinhard Rauball von Borussia Dortmund hat ausweichend auf eine Frage zur Zukunft von Trainer Peter Bosz bei dem Fußball-Bundesligisten reagiert. Auf die Frage, ob er dem Trainer die Wende zutraue, antwortete Rauball in einem Interview mit der «Funke Mediengruppe»: «Ich traue ihm definitiv zu, dass wir am Samstag mit ihm das Derby gewinnen.» Die Partie gegen den Erzrivalen Schalke 04 sehen viele Beobachter als entscheidend für einen Verbleib des Niederländers beim BVB an. Die Trennung von Vorgänger Thomas Tuchel im Sommer rechtfertigte Rauball rückblickend.



Medien: Hannovers Heldt soll Sportchef in Köln werden



Köln (dpa) - Manager Horst Heldt vom Fußball-Bundesligisten Hannover 96 steht möglicherweise kurz vor einem Wechsel zum Liga-Rivalen 1. FC Köln. Nach Informationen der «Bild»-Zeitung und des «Kicker» hat der Tabellenletzte beim gebürtigen Rheinländer Heldt angefragt. Dieser soll bei seinem Verein bereits um die Freigabe gebeten haben. Heldt könnte damit Nachfolger von Sportchef Jörg Schmadtke werden, vom dem sich der FC am 24. Oktober getrennt hatte. Hannovers Präsident Martin Kind betonte jedoch, dass die Niedersachsen ihren Manager nicht ziehen lassen wollen.

Flensburgs Handballer Tabellenführer - Pleiten für Kiel und die Löwen



Flensburg (dpa) - Die SG Flensburg-Handewitt hat die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga übernommen. Die Norddeutschen gewannen am Donnerstag ihr Heimspiel gegen den SC Magdeburg mit 29:24 (15:12) und zogen wegen der besseren Tordifferenz an den mit 23:5 Zählern punktgleichen Füchsen Berlin vorbei. Der aktuelle Meister Rhein-Neckar Löwen musste bei Frisch Auf Göppingen beim 26:28 (14:14) die zweite Niederlage in Serie hinnehmen. Eine Pleite setzte es auch für den THW Kiel, der mit 27:31 (11:16) beim VfL Gummersbach verlor.

Medien: RB Leipzig bis Jahresende ohne Mittelfeldspieler Sabitzer



Leipzig (dpa) - Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss nach Informationen mehrerer Medien nun doch länger als erwartet auf Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer verzichten. Der österreichische Nationalspieler falle nach seiner im Champions-League-Spiel (4:1) beim AS Monaco erlittenen Schulterverletzung bis zum Jahresende aus. Untersuchungen in Leipzig ergaben, dass der Bandapparat und die Kapsel der linken Schulter beschädigt wurden. RB wollte am Donnerstagabend diese Ausfalldauer nicht bestätigen, man rechne aber mit einem längeren Ausfall.