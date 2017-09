Von: Redaktion DER FARANG | 28.09.17





PARIS (dpa) - Der FC Bayern München hat bei Paris Saint-Germain eine schwere Niederlage hinnehmen müssen. Der deutsche Fußball-Rekordmeister verlor am Mittwochabend sein Gruppenspiel in Frankreichs Hauptstadt mit 0:3 (0:2). Dani Alves (2. Minute) Edinson Cavani (31.) und 222-Millionen-Mann Neymar (63.) erzielten die Tore für die hoch überlegenen Franzosen. Die verblüffende Aufstellung von Bayern-Trainer Carlo Ancelotti mit dem Verzicht auf das Weltmeister-Duo Mats Hummels und Jérôme Boateng im Abwehrzentrum ging vor gut 40.000 Zuschauern im Pariser Prinzenpark nicht auf. Damit sind die Bundesliga-Clubs am zweiten Spieltag der europäischen Eliteliga ohne Punktgewinn geblieben. Am Vortag hatten auch Borussia Dortmund und RB Leipzig Niederlagen hinnehmen müssen.



Barça siegt in Champions League - Last-Minute-Erfolg für Chelsea

BERLIN (dpa) - Lionel Messi, Marc-André ter Stegen und der FC Barcelona geben sich in der Fußball-Champions-League weiter keine Blöße. Die Katalanen gewannen am Mittwoch 1:0 (0:0) bei Sporting Lissabon. Es war der zweite Sieg im zweiten Spiel für Barça. Juventus Turin war ebenfalls erfolgreich. Ohne den verletzten Benedikt Höwedes siegten die Italiener 2:0 (0:0) gegen Olympiakos Piräus. Der FC Chelsea feierte bei Atlético Madrid beim 2:1 (0:1) einen Last-Minute-Erfolg. Bayern Münchens Gruppengegner Celtic Glasgow schlug den RSC Anderlecht 3:0 (1:0). Manchester United setzte sich in Gruppe A klar 4:1 (3:0) bei ZSKA Moskau durch, der FC Basel gewann 5:0 (2:0) gegen Benfica Lissabon. Königsklassen-Neuling FK Karabach Agdam unterlag der AS Rom 1:2 (1:2). Pedro Henrique erzielte dabei das erste Champions-League-Tor für Karabach Agdam.



Volleyballerinnen ziehen gegen Bulgarien ins EM-Viertelfinale ein

BAKU (dpa) - Die deutschen Volleyballerinnen sind bei der EM in Georgien und Aserbaidschan ins Viertelfinale eingezogen. Die junge Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski bezwang am Mittwoch in Baku den Weltranglisten-17. Bulgarien mit 3:2 (14:25, 25:20, 16:25, 25:19, 15:11). Damit stehen die Deutschen zum sechsten Mal nacheinander bei der EM in der Runde der besten acht Mannschaften und erreichten mit dem Viertelfinale auch ihr selbstgestecktes Minimalziel. Das mit sieben EM-Novizen gespickte Team trifft nun am Freitag auf Co-Gastgeber Aserbaidschan. In der Gruppenphase hatte der EM-Fünfte von 2015 nach einem verheißungsvollen Start noch 1:3 verloren.



Handballerinnen nur Remis zum Start in EM-Qualifikation

OLDENBURG (dpa) - Die deutschen Handballerinnen sind zum Start der EM-Qualifikation nicht über ein Unentschieden gegen Litauen hinausgekommen. Gegen die allenfalls zweitklassigen Gäste kam das deutsche Team am Mittwochabend vor 2.153 Zuschauern in Oldenburg nur zu einem enttäuschenden 26:26 (11:14). Die Mannschaft von Bundestrainer Michael Biegler lag bereits mit 17:23 in Rückstand, ehe es doch noch zum glücklichen Punktgewinn kam. Mit sechs Treffern in der zweiten Halbzeit war Emily Bölk vom Buxtehuder SV die überragende Akteurin. Die deutsche Auswahl steht nun im zweiten Qualifikationsspiel zur EURO 2018 am Sonntag in der Türkei schon unter Druck.



Flensburgs Handballer nach 32:29 über Ludwigshafen auf Platz zwei

FLENSBURG (dpa) - Die Bundesliga-Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben sich zumindest für einen Tag auf den zweiten Tabellenplatz verbessert. Die Norddeutschen gewannen am Mittwoch ihr Heimspiel gegen Aufsteiger Die Eulen Ludwigshafen mit 32:29 (16:15). Erfolgreichste Werfer der Partie waren Rasmus Lauge mit acht Toren für Flensburg sowie Denni Djozic mit sechs Treffern für Ludwigshafen.



Kiel mit erstem Champions-League-Sieg - Löwen bleiben ungeschlagen

KIEL (dpa) - Die Handballer des THW Kiel haben am dritten Spieltag der Champions League den ersten Sieg gefeiert. Der deutsche Rekordmeister erarbeitete sich am Mittwoch vor heimischem Publikum einen schwer erkämpften 27:26 (13:12)-Erfolg gegen den dänischen Titelträger Aalborg HB. Die Rhein-Neckar Löwen bleiben weiter ungeschlagen. Beim französischen Spitzenclub HBC Nantes holte der deutsche Handball-Meister am Mittwoch ein 26:26 (16:15)-Unentschieden und hat nun 4:2 Punkte auf dem Konto.



Naske bei Ruder-WM auf Final-Kurs - Zehn Boote weiter

SARASOTA (dpa) - Tim Ole Naske steuert bei der Ruder-WM weiter auf Finalkurs. Auch im zweiten Rennen bei den Titelkämpfen im US-Staat Florida bot der 21 Jahre alte deutsche Skiff-Meister eine überzeugende Vorstellung. Der Sieg im Viertelfinale vor dem Niederländer Stefan Broenink ebnete dem WM-Debütanten aus Hamburg den Weg in das Halbfinale. Darüber hinaus blieb auch Annekatrin Thiele im WM-Rennen. Der zweite Platz im Hoffnungslauf sicherte der 32 Jahre alten Doppelvierer-Olympiasiegerin aus Leipzig einen Startplatz im Halbfinale.