Von: Redaktion DER FARANG | 03.05.18

Klopp erreicht mit Liverpool Champions-League-Finale

ROM (dpa) - Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool das Finale der Champions League erreicht.



Der deutsche Trainer schaltete mit dem englischen Team trotz einer 2:4 (1:2)-Niederlage AS Rom aus und trifft im Endspiel am 26. Mai in Kiew auf Real Madrid. Liverpool wehrte im Halbfinal-Rückspiel dank eigener Offensivstärke eine Aufholjagd der Römer ab. Sadio Mané (9. Minute) und Georginio Wijnaldum (25.) erzielten im Römer Olympiastadion am Mittwochabend die Treffer der Reds. Nach dem 5:2 vor acht Tagen an der Anfield Road kam Rom zu Treffern durch ein Eigentor von James Milner (15.) sowie Edin Dzeko (51.) und Radja Nainggolan (86., 90.+4/Elfmeter).

Tennis-Star Zverev kämpft sich in München ins Viertelfinale

MÜNCHEN (dpa) - Topfavorit Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier von München eine Auftaktniederlage abgewendet und sich ins Viertelfinale vorgekämpft.



Der Weltranglistendritte schlug den Karlsruher Yannick Hanfmann am Mittwoch mit 6:7 (12:14), 6:4 und 6:2. Der 21-Jährige trifft im Kampf um den Einzug in die Vorschlussrunde der BMW Open auf seinen Davis-Cup-Teamkollegen Jan-Lennard Struff, der zuvor Yannick Maden mit 6:3, 3:6, 6:3 geschlagen hatte. Gegen Außenseiter Hanfmann, der schon im Vorjahr als Viertelfinalist für Furore gesorgt hatte, tat sich der Hamburger extrem schwer und fand vor allem gegen die Stoppbälle seines couragierten Gegners kaum ein adäquates Mittel.

Wieder verletzt: Siegemund muss beim Tennis-Turnier in Rabat aufgeben

RABAT (dpa) - Laura Siegemund ist beim Tennis-Turnier in Rabat im Achtelfinale ausgeschieden.



Die 30-Jährige musste am Mittwoch in der Partie gegen die an Nummer eins gesetzte Belgierin Elise Mertens beim Stand von 7:6 (7:5), 0:6, 1:3 verletzt aufgeben. Die genaue Ursache war zunächst unklar. Siegemund hatte sich gerade erst nach einem Kreuzbandriss zurückgekämpft.

Berlin vergibt Matchball um deutsche Volleyball-Meisterschaft

FRIEDRICHSHAFEN (dpa) - Der VfB Friedrichshafen hat im dritten Finalspiel um die deutsche Meisterschaft seinen ersten Sieg errungen.



Die Gastgeber besiegten die Berlin Recycling Volleys am Mittwoch in der heimischen ZF-Arena vor knapp 2.000 Zuschauern mit 3:1 (25:23, 25:16, 22:25, 25:23). In einer Partie mit teils spektakulären Ballwechseln konnten die Berliner dem Rekordmeister nur im dritten Satz gefährlich werden. Friedrichshafen kann nun beim nächsten Spiel am Sonntag in Berlin ausgleichen. Die Volleys haben hingegen erneut die Chance, mit einem Sieg die Titelverteidigung perfekt zu machen.

Deutsche Tischtennis-Frauen bei WM ausgeschieden

HALMSTAD (dpa) - Die deutsche Tischtennis-Nationalmannschaft der Frauen ist bei der Team-WM im schwedischen Halmstad im Achtelfinale ausgeschieden.



Petrissa Solja, Nina Mittelham und Sabine Winter verloren am Mittwoch nach dreieinhalb Stunden mit 2:3 gegen Österreich und verpassten dadurch ein Viertelfinal-Duell mit dem Titelverteidiger und Olympiasieger China am Donnerstag.

IOC regelt nachträgliche Medaillenvergabe für Doping-Leidtragende

LAUSANNE (dpa) - Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat Regeln für nachträgliche Medaillenvergaben nach Disqualifikationen wegen Doping-Vergehen verabschiedet.



Danach muss es binnen zwölf Monaten einen Zeremonie für Athleten geben, die im Nachhinein Gold, Silber oder Bronze zuerkannt bekommen. Dies entschied das IOC-Exekutivkomitee am Mittwoch in Lausanne. «Das ist eine großartige Sache für die Athleten», sagte Kirsty Coventry, die Vorsitzende der Athletenkommission des IOC.

Drei deutsche Ringer verlieren Bronzekämpfe bei EM

KASPIJSK (dpa) - Bei den Ringer-Europameisterschaften in Russland haben die deutschen Griechisch-Römisch-Athleten am Mittwoch ihre drei Medaillenchancen verpasst.



Ramsin Azizsir, Etienne Kinsinger und Roland Schwarz verloren ihre jeweiligen Kämpfe um Bronze. Damit bleibt es für die Greco-Abteilung bei einem dritten Platz durch Denis Kudla.