Von: Redaktion DER FARANG | 28.11.16

München(dpa) - FC Bayern verlängert mit Publikumsliebling Ribéry bis 2018

Franck Ribéry hat seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag beim FC Bayern um ein Jahr verlängert. Der Franzose bleibt mindestens bis zum 30. Juni 2018 beim deutschen Fußball-Meister. Seit Sommer 2007 spielt Ribéry für den FC Bayern und bestritt bislang 333 Pflichtspiele für den deutschen Rekordchampion.

Braunschweig in Liga zwei vier Punkte vor dem VfB Stuttgart

Eintracht Braunschweig hat den Vorsprung auf Verfolger VfB Stuttgart zumindest bis Montag auf vier Punkte ausgebaut. Der Tabellenführer aus Niedersachsen besiegte am 14. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga 1860 München mit Interimscoach Daniel Bierofka 2:1 (1:0). In den anderen Partien des Sonntags gab es im Südwestderby zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem Karlsruher SC ein 0:0. Dem 1. FC Union Berlin gelang beim SV Sandhausen dank des Treffers von Felix Kroos ein 1:0 (1:0)-Erfolg.

Ehning reitet bei Weltcup in Madrid auf Rang eins

Marcus Ehning hat beim Reitturnier in Madrid für den dritten deutschen Weltcup-Sieg der Saison gesorgt. Der 42 Jahre alte Springreiter aus Borken gewann am Sonntag im Sattel von Comme Il Faut mit dem schnellsten Ritt des Stechens. Ehning setzte sich mit dem elfjährigen Hengst in 43,56 Sekunden vor dem Franzosen Kevin Staut mit Aran (43,98) und dem Briten Scott Brash mit M'Lady (44,04) durch.

Sechster Sieg in acht Tagen: Werth gewinnt in Stockholm

Dressurreiterin Isabell Werth hat ihre bemerkenswerte Siegesserie fortgesetzt. Die erfolgreichste Reiterin der Welt gewann am Sonntag auch die Kür beim internationalen Reitturnier in Stockholm. Es war für die 47-Jährige aus Rheinberg der sechste Sieg innerhalb von acht Tagen. Werth ritt dabei drei verschiedene Pferde je zweimal auf Platz eins. Die sechsmalige Olympiasiegerin siegte am Sonntag in Stockholm im Sattel von Don Johnson. Mit 82,575 Prozent lag sie klar vor dem Schweden Patrik Kittel mit Deja (80,825).

Schach-WM: Remis in der elften Partie

In der vorletzten Partie der Schach-Weltmeisterschaft haben Titelverteidiger Magnus Carlsen und sein Herausforderer Sergej Karjakin erneut Remis gespielt. Karjakin hatte am Samstag die weißen Steine und entschied sich für die Spanische Partie. Im Gesamtklassement steht es jetzt 5,5:5,5. Die zwölfte und letzte reguläre Partie des Duells um die Schachkrone wird am Montag ausgetragen. Zum Sieg sind 6,5 Punkte notwendig. Bei einem Gleichstand von 6:6 gibt es am Mittwoch in New York einen Tiebreak mit verkürzter Bedenkzeit.

Tom Kühnhackl mit erstem Tor in der NHL-Saison

Tom Kühnhackl hat sein erstes Saisontor in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL erzielt. Der 24-jährige Landshuter traf am Samstag (Ortszeit) beim 4:3 von Meister Pittsburgh Pinguins nach Penaltyschießen gegen die New Jersey Devils zum zwischenzeitlichen 2:1. Die Gastgeber hatten allerdings Glück. Superstar Sidney Crosby rettete die Pinguins mit seinem Treffer zum 3:3 14 Sekunden vor der Schlusssirene in die Verlängerung, in der keine Tor fielen. Die Entscheidung fiel im Shootout durch Kris Letang.

Deutsches Golf-Duo Cejka/Jäger 13. bei World Cup - Dänen siegen

Die deutschen Profis Alex Cejka und Stephan Jäger haben den World Cup of Golf in Melbourne auf dem 13. Rang beendet. Mit einem Gesamtergebnis von 279 Schlägen lagen die beiden in den USA lebenden Profis am Sonntag im Kingston Heath Golf Club nach vier Runden elf Schläge hinter den Siegern Sören Kjeldsen und Thorbjörn Olesen (268). Die Dänen gewannen den mit acht Millionen Dollar dotierten Team-Wettbewerb in Australien vor Frankreich, China und den USA (alle 272). 2006 hatten Bernhard Langer und Marcel Siem den Titel für Deutschland geholt.

Hertha BSC nach 2:1 gegen Mainz Dritter - Schalke schlägt Darmstadt

Hertha BSC hat sich mit einem Heimsieg gegen den FSV Mainz 05 auf Platz drei der Fußball-Bundesliga verbessert. Die Berliner gewannen am Sonntag dank der zwei Tore von Kapitän Vedad Ibisevic nach einem 0:1-Rückstand noch 2:1 (1:1) und haben nach dem sechsten Sieg im sechsten Heimspiel nun 24 Punkte. Die Mainzer, die in der Europa League ihre letzte Chance auf das Weiterkommen verspielt hatten, sind mit 17 Zählern Neunter. Direkt davor sind die punktgleichen Schalker platziert. Die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl siegte gegen den SV Darmstadt 98 3:1 (1:1).

Argentinien gewinnt zum ersten Mal den Davis Cup - Sieg in Kroatien

Das argentinische Tennis-Team hat zum ersten Mal den Davis Cup gewonnen. Angeführt vom Olympiazweiten Juan Martin del Potro setzten sich die Südamerikaner in Zagreb gegen Gastgeber Kroatien mit 3:2 durch. Den entscheidenden Punkt für die Gäste holte am Sonntag Federico Delbonis durch ein 6:3, 6:4, 6:2 im abschließenden Einzel gegen Ivo Karlovic. Zuvor hatte del Potro das Spitzeneinzel gegen Marin Cilic nach fast fünf Stunden mit 6:7 (4:7), 2:6, 7:5, 6:4, 6:3 gewonnen und damit für den Ausgleich gesorgt.

Deutsche Biathleten laufen mit der Mixed-Staffel auf Rang zwei

Die deutschen Biathleten sind zum Auftakt des neuen Weltcup-Winters im schwedischen Östersund in der Mixed-Staffel auf Rang zwei gelaufen. Franziska Hildebrand, Laura Dahlmeier, Benedikt Doll und Arnd Peiffer mussten sich wie im Vorjahr nur Norwegen um Rekord-Weltmeister Ole Einar Björndalen geschlagen geben. Das deutsche Quartett leistete sich am Sonntag wie der Sieger sechs Nachlader und hatte am Ende 33,7 Sekunden Rückstand. Rang drei ging an die Italiener, die trotz einer Strafrunde und zwölf Nachladern (+ 44,2 Sekunden) noch den Sprung auf das Podest schafften.

Flensburger Handballer überrollen Stuttgart mit 46:28

Die SG Flensburg-Handewitt hat im Spiel beim TVB 1898 Stuttgart einen Saisonrekord aufgestellt. Die SG gewann am Sonntag in der Handball-Bundesliga mit 46:28 (24:12). 46 Tore in einem Spiel gelangen in dieser Serie noch keiner anderen Mannschaft. Bester SG-Werfer war Lasse Svan mit 13 Toren. In der Tabelle überholten die Flensburger mit 22:2 Zählern die punktgleichen Rhein-Neckar Löwen und liegen hinter dem THW Kiel (24:2) auf dem zweiten Platz.

Zweites Remis gegen Schweden für deutsche Handballerinnen

Mit einer starken Aufholjagd und dem zweiten Remis innerhalb von zwei Tagen haben sich die deutschen Handballerinnen Selbstvertrauen für die in einer Woche beginnende Europameisterschaft geholt. In Trier erreichte die Mannschaft von Bundestrainer Michael Biegler gegen EM-Gastgeber Schweden ein 28:28, nachdem sie zur Pause noch mit 10:20 zurückgelegen hatte. Am Samstagabend hatte es gegen den gleichen Gegner in Hamm ein 24:24 (10:12) gegeben.

Ex-Handball-Bundesligatrainer Suton gestorben

Der frühere Handball-Bundesligatrainer Goran Suton ist am Freitag im Alter von 48 Jahren gestorben. Das teilten seine frühere Clubs RK Zrinskij aus Mostar und der TuS N-Lübbecke auf ihren Internetseiten mit. Über die Umstände des Todes liegen bislang keine Angaben vor. Suton hatte in der Bundesliga die HSG Düsseldorf und den Tus N-Lübbecke trainiert.

Ulmer Basketballer bleiben ungeschlagen - ALBA gewinnt in Gießen

Die Basketballer von ratiopharm Ulm bleiben in der Bundesliga weiter ungeschlagen. Der Vizemeister gewann am Sonntag sein Heimspiel gegen die Basketball Löwen Braunschweig mit 77:65 und feierte damit im elften Spiel den elften Sieg. Bester Werfer bei den Ulmern, die auf Nationalspieler Per Günther verzichten mussten, war Raymar Morgan mit 21 Punkten. Im Kampf um die Playoff-Plätze kam ALBA Berlin zu einem wichtigen Auswärtssieg bei den Gießen 46ers. Die Berliner setzten sich in einer lange ausgeglichenen Partie mit 80:69 durch. Bester ALBA-Schütze war Elmedin Kikanovic mit 26 Zählern.

Iserlohn gewinnt NRW-Duell gegen Köln in der Verlängerung

Die Iserlohn Roosters haben überraschend das NRW-Duell der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen die Kölner Haie mit 3:2 in der Verlängerung gewonnen. Kurz zuvor hatten die Schwenninger Wild Wings eine weitere Niederlage kassiert. Das Team aus dem Schwarzwald unterlag bei den Krefeld Pinguinen 1:3 (0:2, 0:1, 1:0) und bleibt Letzter der DEL. Die Eisbären Berlin gewannen gegen den ERC Ingolstadt mit 3:0 (2:0, 0:0, 1:0).