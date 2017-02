Von: Redaktion DER FARANG | 03.02.17

PHUKET: Nach einer Reihe von heftigen Auseinandersetzungen mit seiner thailändischen Freundin hat sich ein Brite in einem Haus im Bezirk Rawai offenbar das Leben genommen.

Die Polizei fand am Donnerstag den 55 Jahre alten Mann nackt auf seinem Bett. Über den Kopf bis zum Nacken war ein Plastikbeutel gestülpt, am Hals zugebunden. Der Ausländer hatte ein Schreiben hinterlassen. Darin stand, er liebe seine Freundin, doch sie hätten ständig Probleme gehabt. Das bestätigte die unter Schock stehende Thai. Sie hatte am frühen Morgen die Leiche des Briten gefunden, berichtet „Phuket News“. Laut Capt, Somkiet Sarasit von der Chalong-Polizei gehen die Beamten von einem Selbstmord aus. Dennoch werde weiter ermittelt.