Von: Redaktion DER FARANG | 12.09.17

BANGKOK: Eine alleinerziehende, offenbar mental gestörte Frau hat ihre 15 Jahre alte autistische Tochter getötet.

Als Motiv gab die Mutter an, sie könne nicht mehr auf ihr Kind achten, sie sei überfordert. Zumal ihr Ehemann drei Jahre zuvor an Lungenkrebs gestorben sein. Das Drama trug sich in einem Apartment gegenüber dem Gefängnis Klong Prem Central zu. Nachdem die Frau am Montag ihre Tochter erwürgt hatte, so berichtete die Frau den Ermittlern, habe sie neben ihrer Tochter geschlafen. Später will sie drei Flaschen Bier getrunken und mehrere Diazepam-Pillen, ein Psychopharmakon, geschluckt haben. Sie habe Selbstmord begehen wollen. Aber sie erbrach sich. Anschließend habe sie die Polizei gerufen.



Die Mutter hatte seit längerer Zeit ihre Tochter umbringen wollen. Die 15-Jährige hatte die Grundschule im Wat Mahabutr besucht, musste aber den Schulbesuch wegen ihrer mentalen Störung abbrechen. Seit dem Jahr 2006 wurde das Mädchen im Rajankul Institute behandelt. Die Mutter hatte das Prasat Neurological Institute aufgesucht.