Von: Redaktion DER FARANG | 04.02.17

PATTAYA: Die mutmaßlichen Mörder des Briten Tony Kenways sollen sich im kambodschanischen Sihanoukville aufhalten.

Die kambodschanische Polizei hat eine Fahndung nach dem Südafrikaner Abel Caldeira Bonito (28) und dem Briten Miles Dicken Turner (24) eingeleitet und die Bevölkerung um Mithilfe gebeten. Die Behörde hofft, den Aufenthaltsort der beiden Männer schnell ausfindig zu machen.



Bonito soll in Sihanoukville Verbindungen haben. Er hatte dort in mehreren Bars gearbeitet. Der 39 Jahre alte Kenway war am Dienstag, 24. Januar, gegen 10.30 Uhr in seinem Porsche Cayenne auf dem Parkplatz des Sanit Sports Club am Mabprachansee ermordet worden. Den tödlichen Schuss hatte der Südafrikaner abgegeben, während der Brite auf einem Motorrad auf seinen Kumpan wartete. Das hat nach Angaben der Polizei die Auswertung von Überwachungskameras ergeben. Wenige Stunden später ließen sich die beiden Ausländer zum Grenzübergang Hat Lek in der Provinz Trat bringen. Dort betraten sie kambodschanisches Gebiet.



Als Motiv für die Tat vermutet die Polizei Konflikte des Briten mit einem Geschäftsfreund. Dieser hatte dem Ermordeten acht Millionen Baht geschuldet. Weil er nicht zahlen konnte, hatte Kenways seinen Geschäftsfreund bei der Polizei angezeigt in der Hoffnung, dass er festgenommen wird. Die englische Zeitung „Sun“ berichtete, Kenway sei in mehreren Unternehmen mit betrügerischen Investments involviert gewesen. Seine Opfer waren in Thailand lebende Amerikaner und Briten. Die zweifelhaften Unternehmen operierten in Pattaya und Bangkok.