Von: Redaktion DER FARANG | 26.11.16

Foto: The Nation

BANGKOK: Betreiber von Minibussen haben in einer Petition an Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha die Rückkehr zum Siegesdenkmal (Victory Monument) gefordert.

Erst vor wenigen Wochen hatten die Van-Fahrer den Bereich Siegesdenkmal als Haltestelle verlassen müssen. Seitdem nehmen sie ihre Fahrgäste an den drei Busstationen für Überlandbusse auf. Nach Angaben von Boonsong Srisakul, des Präsidenten der Association of Inter-Provincial Passenger Van Business, beklagen sich Fahrgäste über den Standortwechsel, und die Vans transportieren weniger Menschen. Zudem reichten die an den drei Busstationen für Vans ausgewiesenen Flächen nicht aus. Deshalb sollten die Minibusse zum Victory Monument zurückkehren und unter dem Expressway halten. Hunderte Vans transportieren täglich über 4.000 Menschen von Bangkok bis zu 300 Kilometer entfernten Provinzen und zurück.