Von: Björn Jahner | 25.11.17

Foto: The Nation

BANGKOK: Nach „Lung Ou-an“ („fetter Onkel“), ein Makake, der wegen des übermäßigen Konsums von Fastfood von Tierschützern in ein Diätcamp geschickt wurde (DER FARANG berichtete), sorgt erneut ein Langschwanzmakake aus dem Mangrovengebiet im Bezirk Bang Khun Thian für Schlagzeilen.

Das sechs Monate alte Tier erlitt einen Koffeinschock und verlor über 10 Stunden das Bewusstsein, nachdem es einen Eiskaffee stibitzt und getrunken hatte, der in einer Plastiktüte am Lenker eines Motorrads hinterlassen wurde. Ein Garküchenhändler wurde auf das bewusstlose Jungtier aufmerksam und informierte die Behörden. Mitglieder der Tierschutzaktivistengruppe „Khon Rak Ling Hua Jai Kraeng“ und Veterinäre transportierten den Affen zum Doctor Raiwin Pet Hospital, wo er mit Infusionen behandelt wurde. Nach seiner Genesung entließen ihn die Tierschützer wieder in sein gewohntes Umfeld.

