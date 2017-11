Von: Björn Jahner | 26.11.17

PATTAYA: Ob Spaß und Unterhaltung in den neuesten Freizeitattraktionen der Stadt, ein Ausflug mit dem Katamaran nach Hua Hin oder entspanntes Relaxen am Lieblingsstrand. Ohne Zweifel, auch in dieser Hochsaison bietet Pattaya wieder viele neue Attraktionen für Urlauber und Residenten, die es zu entdecken gilt. Die facettenreiche Resortstadt am Golf von Thailand gleicht einem touristischen Chamäleon, das immer für Überraschungen gut ist. Mit einer Analyse des Status quo begrüßt DER FARANG alle frisch eingetroffenen Besucher und verrät: Was ist neu im Seebad, und was hat sich nicht geändert?

Am Hafen Bali Hai entstand vor wenigen Wochen mit tanzenden Fontänen in 35 unterschiedlichen Farbschattierungen eine weitere Attraktion der Touristenmetropole. Foto: PR Pattaya

So langsam aber sicher trudeln die üblichen Verdächtigen wieder in Pattaya ein: Langzeiturlauber, Residenten und kältegeplagte Überwinterer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz reisen in die Touristenmetropole und läuten pünktlich zum Ende der Regenzeit die Hochsaison ein. DER FARANG heißt sie alle herzlich willkommen und liefert eine informative Übersicht, was sich in den letzten 12 Monaten verändert hat oder eben nicht.

