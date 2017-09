Von: Redaktion DER FARANG | 27.09.17

HUA HIN: Mit Leuchten vor dem Zebrasteifen, also in der Fahrbahn, hofft die Stadtverwaltung Motorisierte rechtzeitig zu signalisieren: Auf dem Übergang haben Fußgänger Vorrang.

Die beleuchteten Zebrastreifen gelten als Pilotprojekt, Sollte es sich als erfolgreich erweisen, könnten diese Überwege landesweit geschaffen werden. Laut einem Bericht des lokalen Journalisten Kulsawek Sawekwannakorn wurden die Leuchten in den letzten Tagen in Höhe des Marktes Chatchai angebracht. Sie werden nicht über das Stromnetz mit Energie gespeist, sondern über Sonnenkollektoren. Jetzt hoffen die Verantwortlichen, dass Motorrad- und Autofahrer rechtzeitig vor den „smarten Zebrasteifen“ anhalten. Denn landesweit werden beschilderte Übergänge von Motorisierten weitgehend ignoriert. Nach dem Motto: In Thailand gibt es keine Zebras.