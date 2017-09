Leichentransporter verliert in Österreich Sarg

Von: Redaktion DER FARANG | 05.09.17

WIEN (dpa) - Weil eine Autoklappe nicht richtig zu war, ist ein Sarg mit einem Toten in Österreich aus einem Leichentransporter auf den Asphalt gerutscht. Der Sarg sei dabei zerbrochen, sagte ein Sprecher des Unternehmens Bestattung Wien, Florian Keusch, am Dienstag. Das Portal heute.at hatte zuerst über den Fall berichtet.

Der Fahrer habe das Unglück auf der steilen Rosenhügelstraße in Wien sofort gemerkt. Er habe den Toten sofort in einen anderen mitgeführten Sarg umgebettet und Kollegen alarmiert. Der Tote sei unversehrt geblieben. Die Angehörigen seien informiert worden. Das Unternehmen führe im Jahr 30.000 Fahrten durch, und so etwas sei noch nie passiert, sagte Keusch. Die Mitarbeiter seien untröstlich. Wieso die Verriegelung der Tür defekt war, werde untersucht.