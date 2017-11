Von: Redaktion DER FARANG | 25.11.17

PHUKET: Das Entertainment in Patong ist davon überzeugt, längere Öffnungszeiten würden die Korruption auf der Ferieninsel eindämmen.

Laut dem Präsidenten der Unterhaltungsbranche in Patong, Weerawit Kruasombat, sollten die entsprechenden Gesetze geändert werden und die Entertainment-Betriebe bis 4 Uhr morgens geöffnet bleiben. Die jetzige frühe Sperrstunde fördere die Korruption. Betriebe zahlten nicht nur an Polizisten, sondern auch an Staatsdiener und Mitarbeiter kommunaler Verwaltungen, um Gäste länger bedienen zu können. So geschehe es seit langer Zeit, und der Ruf nach längeren Öffnungszeiten verhallte ins Leere hinein.

Weerawit gesteht, dass es nicht einfach sei, das Problem Korruption zu lösen. Die Versetzung von offenbar überführten Beamten in andere Provinzen beende nicht Bestechung und Bestechlichkeit. Die Regierung müsse das Problem bei den Wurzeln packen und die Strafen für Beamte erhöhen. Zu den Lösungen, unterstrich der Präsident, könnte die Verlängerung der Sperrstunde für das Entertainment gehören. Damit würden auch die Wünsche der Touristen erfüllt, vor allem in Patong. Geschäftsmann Chairat Sukkaban machte laut der „Phuket Gazette” den Vorschlag, alle Betriebe mit Öffnungszeiten bis zum frühen Morgen höher zu besteuern. Sie könnten legal arbeiten, und der Staat würde mehr Steuern einnehmen.