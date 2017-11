Von: Michael Lenz | 25.11.17

Katholiken in Vietnam. Archivbild: epa/Dai Kurokawa

HANOI: Die katholische Diözese Hai Phong in Vietnam hat mit dem Wiederaufbau einer durch amerikanische Bomben zerstörten Kirche begonnen. Die Kirche war den 177 vietnamesischen Märtyrern gewidmet, die im Juni 1998 von Papst Johannes Paul II. heilig gesprochen worden waren.

An der feierlichen Messe zum Beginn des Wiederaufbaus der Kirchen nahmen neben Bischof Joseph Vu Van Thien, siebzig Priestern, 7.000 Gläubigen auch Vertreter der kommunistischen Behörden sowie der Buddhisten teil. Die alte Kirche war 1927 erbaut worden und galt als das größte katholische Gotteshaus in Indochina. Nach der Bombardierung durch die US-Luftwaffe am 1. Juli 1967 waren nur ein Teil des Kirchturms und ein paar Wände stehengeblieben.