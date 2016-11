YANGON: Der Erzbischof von Yangon Kardinal Charles Bo (im Bild) strebt die Rückgabe der nach dem Militärputsch von 1962 „nationalisierten“ katholischen Schulen an.

„Wir werden diese Forderung offiziell an die Regierung stellen, sagte Kardinal Bo im November gegenüber dem asiatisch-katholischen Nachrichtenservice „Union of Catholic Asian News“ (UCAN). Myanmar sei in den 1950er Jahren Dank der katholischen Schulen das Land mit dem höchsten Bildungsstandard Südostasiens gewesen. „Die Kirche ist bereit, das wieder zu tun“, betonte der Kardinal. Kardinal Bo hatte in Reden in den vergangenen Jahren immer wieder die große Bedeutung der Bildung für die Reform und die Entwicklung Myanmars betont.