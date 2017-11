Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 25.11.17

BANGKOK: Seinen nächsten Bangkoker Mixed Martial Arts-Abend richtet der Promotor One Championship am Samstag, 9. Dezember, ab 18.30 Uhr unter dem Motto „Warriors of the World“ in der Impact Arena, Muang Thong Thani, aus.

Im Mittelpunkt wird der Kampf im Leichtgewicht zwischen dem thailändischen Star Shannon Wiratchai und dem Russen Rasul Yakhyae stehen. Der 24-jährige Shannon gilt als einer der besten thailändischen Martial-Arts-Stars. Bei den Mixed Martial Arts (MMA) handelt es sich um eine moderne Art des Vollkontaktwettkampfes in einem Käfig, in dem in allen Distanzen und auch am Boden gekämpft werden darf. MMA bedient sich der effektivsten Techniken zahlreicher Kampfsportarten wie Muay Thai, Boxen, Kickboxen, Judo und Jiu-Jitsu. Eintrittskarten für 200 bis 12.000 Baht sind an den Schaltern von Thai Ticket Major und im Internet unter www.thaiticketmajor.com erhältlich.