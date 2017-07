Von: Redaktion DER FARANG | 27.07.17

PATTAYA: Ein Vater hat einer Mitarbeiterin des Restaurants Oishi Buffet eine Entschädigung von 10.000 Baht gegeben, weil sein Sohn auf der Damentoilette unter der Tür ein Video von der Frau gemacht hatte.

Der Jugendliche hatte in dem Restaurant im Avenue Shopping Centre an der Second Road in Südpattaya gegessen, war der Frau gefolgt und hatte hinter ihr die Damentoilette betreten. Die 31-Jährige schloss sich in einer Kabine ein, der junge Mann hielt sein Handy unter der Tür und machte ein Video. Die entsetzte Frau benachrichtige über ihr Mobile eine Arbeitskollegin, der 17-Jährige wurde bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten, berichtet „TNews“ weiter. Die Beamten nahmen ihn mit auf die Wache und riefen seinen Vater herbei. Weil die Oishi-Mitarbeiterin schlussendlich auf eine Anzeige verzichtete, gab der Vater ihr 10.000 Baht.