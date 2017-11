Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 24.11.17

PHUKET: 1.500 Sportler aus 60 Ländern nehmen am Sonntag, 26. November, am Foremost Ironman 70.3 Thailand auf der Ferieninsel Phuket teil.

Für 300 Jugendliche im Alter zwischen 6 und 14 Jahren wird bereits am Samstag, 25. November, der Junior-Triathlon am Thanyapura Health & Sports Resort veranstaltet. Die Frauen und Männer aus aller Welt haben 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21,1 Kilometer Laufen zu absolvieren. Beim Sunrise-Sprint sind es 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen. Der spektakuläre Ironman-70.3-Wettbewerb mit einem Preisgeld von 500.000 Baht wird um 6.20 Uhr vor dem Angsana Laguna Phuket am Strand Bang Tao gestartet. Auf der Ferieninsel Phuket werden seit 20 Jahren Triathlons ausgerichtet.