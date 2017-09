Von: Redaktion DER FARANG | 28.09.17

BANGKOK: Nachdem die ehemalige Ministerpräsidentin Yingluck Shinawatra vom Obersten Gericht für Straftaten von Politikern zu einer Haftstrafe von fünf Jahren verurteilt worden ist, wird die Polizei über Interpol nach ihr fanden.

Der nationale Polizeichef General Chakthip Chaijinda sagte am Mittwoch, sobald der Behörde alle Unterlagen vorlägen, würde diese mit Interpol die Suche nach Yingluck koordinieren. Die Polizei wolle alle 190 Mitglieder von Interpol nach dem gegenwärtigen Aufenthaltsort der vor einem Monat aus Thailand geflüchteten ehemaligen Premierministerin fragen. Nach Medienberichten soll sie sich in Dubai oder Großbritannien aufhalten. Yingluck war am Mittwoch wegen Verschwendung von Steuergeldern und Korruption in Abwesenheit verurteilt worden.