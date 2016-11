Hubschrauber stürzt im Iran ab - alle fünf Insassen tot

TEHERAN (dpa) - Bei einem Hubschrauber-Absturz im Iran sind in der Nacht zum Sonntag alle fünf Insassen ums Leben gekommen.

Nach Angaben örtlicher Medien gehörte der Hubschrauber dem Ölministerium und war auf einer Bohrinsel in Behschahr am Kaspischen Meer im Einsatz. Die Maschine sollte in der Nacht einen herzkranken Ingenieur der Ölplattform ins Krankenhaus fliegen, stürzte aber aus zunächst ungeklärter Ursache ins Kaspische Meer. Der Pilot, Co-Pilot, zwei Techniker und der kranke Ingenieur kamen bei dem Absturz ums Leben. Zunächst konnten nur drei Leichen geborgen werden. Nach den beiden anderen wurde laut Nachrichtenagentur Fars noch gesucht..