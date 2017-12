Von: Redaktion DER FARANG | 12.12.17

BANGKOK/PATTAYA: Bei ihrer Ankunft auf dem Bangkoker Flughafen Suvarnabhumi wurden am Samstagabend ein 34 Jahre alter Australier und seine 40-jährige thailändische Frau wegen Drogenschmuggels festgenommen.

Gegen beide lag ein Haftbefehl des Provinzgerichts Rayong vor. Der Australier ist Mitglied der Hells Angels in Pattaya. Laut Generalleutnant Sommai Kongwisaisuk, Chef des Narcotics Suppression Bureau, hatte das Paar am 22. Juni in internationalen Gewässern von einem chinesischen Händler 500 Kilogramm Crystal Meth erworben. Auf der Rückfahrt mit dem Boot zum Yachthafen Ocean Marina in Sattahip kam ihnen ein Patrouillenboot der Marine entgegen. Sie warfen die Drogen über Bord, entkamen und setzten sich nach Australien ab. 50,54 Kilogramm Crystal Meth oder „Ice“ wurden später am Strand Mae Rumphueng gefunden. Die Polizei beantragte auf dem Gericht einen Haftbefehl gegen das Paar.

Nach seiner Festnahme am letzten Samstag bei der Rückkehr aus Australien durchsuchten Polizisten neun Häuser in Pattaya und Bangkok. Die Ermittler stellten 20 Millionen Baht, einschließlich eines Luxuswagens, sicher und beschlagnahmten schwere Motorräder, Apartments und Häuser. Sommai glaubt, dass das Mitglied der Motorradgang Hells Angels in einen Mord involviert ist. Getötet wurde ein anderes Hells-Angels-Mitglied offenbar wegen eines Streits über Drogen.