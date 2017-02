Von: Redaktion DER FARANG | 04.02.17

Außenminister Sigmar Gabriel mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres in New York. Foto: epa/Eskinder Debebe Handout

NEW YORK (dpa) - Außenminister Sigmar Gabriel hat den Vereinten Nationen weitere Unterstützung zugesagt. «Wir sind ein Land, das in der internationalen Zusammenarbeit den einzigen Weg sieht, Krieg und Elend für Menschen zu verhindern», sagte er am Freitag vor einem Treffen mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres in New York.

Deutschland ist das viertgrößte Geberland der Vereinten Nationen nach den USA, Japan und China. 6,4 Prozent des UN-Haushalts werden von Deutschland finanziert. Zudem sind mehr als 900 Bundeswehrsoldaten an UN-Friedenseinsätzen in Mali, im Libanon, im Sudan und im Südsudan beteiligt.

Deutschland strebt seit vielen Jahren einen ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat an, dem wichtigsten Gremium der Vereinten Nationen. Eine entsprechende Reform kam bisher aber nicht zustande. Für 2019/20 bewirbt sich Deutschland aber um einen der wechselnden Sitze. Der Sicherheitsrat besteht aus fünf ständigen Mitgliedern - China, Frankreich, Russland, die USA und Großbritannien - sowie zehn wechselnden Mitgliedern.